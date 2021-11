Suspension des vols Maroc-France: la RAM fait une annonce (PHOTO)

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols réguliers de passagers à destination et en provenance de la France à partir du dimanche 28 novembre à minuit. Cette décision intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen.

Suite à cette annonce, la RAM a appelé les passagers dont les vols ont été annulés à prendre contact avec la compagnie pour changer les dates de leurs billets.

«Le remboursement est sous forme d’avoir non transférable et non cessible, valable 12 mois à partir de la date de l’émission. Cet avoir est remboursable sous forme numéraire à la fin de sa validité s’il n’est pas utilisé, et sur demande du client 3 mois au plus tard après son échéance», précise la RAM sur son compte Twitter.

Et d’ajouter : «Le client est tenu de se manifester auprès de son point de vente initial pour demander son avoir, durant la période de validité de son billet. Le remboursement numéraire est autorisé dans le point de vente initial, durant la période de validité du billet».

N.M.

Le remboursement sous forme d’avoir non transférable et non cessible, valable 12 mois à partir de la date de l’émission. Cet avoir est remboursable sous forme numéraire à la fin de sa validité si non utilisé, et sur demande du client 3 mois au plus tard après son échéance. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 25, 2021