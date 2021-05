Suspension des vols: l’ONDA répond aux rumeurs PHOTO)

Des rumeurs ont circulé en début de semaine selon lesquelles le Maroc va bientôt lever la suspension des vols de et vers les 54 pays. Certaines pages sur les réseaux sociaux ont même annoncé que les vols vont reprendre à partir du 21 mai courant.

A ce propos, l’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé que la suspension des vols pourrait être prolongée, balayant ainsi les rumeurs d’un revers de main. Dans un commentaire sur sa page officielle, l’ONDA a souligné que seules les autorités du Maroc sont habilitées à prendre une décision dans ce sens, lorsque la situation épidémiologique du Royaume sera évaluée.

Pour rappel, le Maroc avait décidé de prolonger la suspension des vols de et vers 54 pays à cause du contexte sanitaire. Les vols en provenance et à destination des pays mentionnés ci-dessous sont maintenus suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit de la Tunisie, l’Albanie, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie, le Mozambique, la France, l’Espagne.la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, le Koweït , l’Algérie, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, le Brésil, la Nouvelle Zélande, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Danemark, le Mali, le Ghana, la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, la Libye et l’Inde.

S.L. (avec MAP)