Suspension des vols: le message de l’ambassade de France au Maroc (PHOTO)

Suite à la décision des autorités marocaines de suspendre les vols de et vers la France, à partir de dimanche prochain, l’ambassade de France, à Rabat, a réagi à cette suspension.

S’adressant aux ressortissants français, l’ambassade demande à ces derniers de rentrer en France dans les plus meilleurs délais et, aussi, de garder le contact avec les compagnies aériennes concernées.

Via une publication sur sa page officielle Facebook, l’ambassade de France a annoncé que les vols commerciaux entre le Maroc et l’Hexagone (dans le sens Maroc-France) continueront malgré cette suspension, mais que « tout voyage de la France vers le Maroc doit être reporté ».

Par ailleurs, le Comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les vols internationaux, pendant la pandémie du coronavirus, a annoncé le report des voyages de et vers la France à minuit du dimanche 28 novembre courant, au lieu de ce vendredi. Selon ledit Comité, ce report a pour but de faciliter le retour des voyageurs marocains et des étrangers résidant au Maroc.

Et de préciser que la décision de suspendre les vols entre le Maroc et la France intervient afin de préserver les acquis du Royaume en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen.

L.A.