Suspension des vols: l’aéroport de Marrakech pris d’assaut par les touristes (PHOTO)

Le Maroc a décidé mardi de suspendre ses vols de et vers l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume à cause de la situation épidémiologique jugée inquiétante.

«Sur décision des autorités, et en raison de l’évolution de la pandémie, les vols de/vers l’Allemagne, les Pays-Bas et Royaume-Uni sont suspendus à partir de ce jour, 20 octobre, à 23h59», a indiqué la RAM sur son compte Twitter.

Suite à cette annonce, l’aéroport de Marrakech a été pris d’assaut par de nombreux touristes, originaires des trois pays cités, souhaitant quitter le Maroc. Certains cherchaient à avancer la date de leur départ tandis que d’autres étaient en attente d’informations. «L’aéroport de Marrakech cette après-midi après l’annonce, par le Maroc, de la suspension des vols de et vers les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Quel stress !», a écrit Alice Morrison, une présentatrice à la BBC sous une photo de l’aéroport postée sur son compte Twitter.

A noter que le gouvernement britannique a annoncé mardi dernier « surveiller de très près» le nouveau sous-variant «AY4.2» qui se propage dans le pays. Plus contagieux que Delta, il était apparu initialement en Inde en début d’été et avait provoqué la reprise de l’épidémie.

N.M.

Marrakech airport this afternoon as it’s announced that direct flights to and from UK, Holland and Germany are suspended at midnight. Poor things. How stressful! #Travel #COVID19 pic.twitter.com/JSL1M5bhZz

— alice morrison (@aliceoutthere1) October 20, 2021