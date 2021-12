Suspension des vols: grand désarroi des professionnels du tourisme au Maroc

La suspension des vols de et vers le Maroc, pour deux semaines à partir de dimanche dernier, à minuit, a suscité un désarroi indescriptible chez les professionnels du secteur touristique et, en particulier, concernant de nombreuses enseignes hôtelières.

A ce sujet, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière a déclaré à Le Site info que les décisions impromptues du gouvernement Akhannouch n’ont pas manqué de causer le désarroi au sein des employés du secteur, qui ne savent plus à quel saint hôtelier se vouer. Et de déplorer que la suspension des vols à destination et en provenance du Royaume ne va pas sans entraîner de grosses pertes à l’industrie hôtelière.

De même que Lahcen Zelmat a précisé que cette suspension, ayant coïncidé avec les réservations des fêtes de fin d’année, a remis en cause les prévisions des professionnels du secteur, qui se sont trouvés face à l’annulation de plusieurs réservations. Laquelle annulation a même touché les réservations prévues du mois de février 2022, par crainte des touristes que la situation ne perdure.

Le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière a également critiqué la façon dont les autorités compétentes prennent leurs décisions hâtives, tout en proposant que la fermeture des frontières aurait pu se faire de manière progressive et non pas un jour avant la prise de décision. Lahcen Zelmat a aussi précisé que le gouvernement aurait dû pensé au sort des professionnels du secteur hôtelier, qui ont pâti et pâtissent encore des répercussions de la pandémie de la covid-19, et ce, sans l’ombre d’alternative, ni d’indemnisations.

Larbi Alaoui