Suspension des vols et Omicron, quels impacts selon Pr Ibrahimi

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre du Comité technique et scientifique, a affirmé que la situation épidémiologique au Maroc est de plus en plus inquiétante, surtout avec la propagation et la transmission de la Covid-19 et de ses nouveaux variants.

Lors de son passage dans l’émission « Nokta 3ala satr » de la chaîne nationale Al Oula, Pr Azeddine Ibrahimi a aussi assuré qu’il prévoyait des décès causés par le nouveau variant Omicron, tout en lançant un appel aux citoyens de respecter strictement les mesures préventives et sanitaires, dont essentiellement le lavage et la désinfection régulières des mains, le port obligatoire et correct du masque de protection et le respect de la distanciation physique.

Pr Ibrahimi a souligné que Omicron sera la cause de cas de réanimation, mais beaucoup mois graves que ceux provoqués par les autres variants, a précisé le praticien.

Concernant, enfin, la suspension des vols de et vers le Maroc, Pr Ibrahimi pense que la question devra être étudiée selon les recommandations du Comité technique et scientifique.

M.R.