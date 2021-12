Suspension des vols au Maroc: nouvelle annonce de l’ambassade d’Espagne

L’ambassade d’Espagne à Rabat a annoncé, mercredi 8 décembre, que les ressortissants espagnoles désirant se rendre à leur pays peuvent réserver leurs billets d’avion pour l’un des deux vols exceptionnels qui auront lieu les 10 et 12 du même mois de décembre courant.

Via sa page officielle Facebook, l’ambassade assure qu’il reste encore d’autres billets pour des vols exceptionnels de plusieurs compagnies aérienne, comme la Royal air Maroc (RAM), Air Arabia et Air France. Et de préciser que les voyageurs peuvent contacter l’une de ces compagnies pour leur réservation.

Pour rappel, le Royaume avait décidé de suspendre toutes les liaisons aériennes de et vers le Maroc, dimanche 28 novembre dernier, à cause de la situation épidémiologique mondiale et de l’apparition en Afrique du Sud et dans plusieurs autres pays du nouveau variant Omicron.

L.A.