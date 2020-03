Suspension des cours au Maroc: le ministère avertit et précise

Toute plateforme numérique et tout programme informatique en dehors de ceux mis en place ou annoncés officiellement “ne sont pas fiables”, a affirmé ce samedi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le département a fait cette annonce dans un communiqué au lendemain d’un autre publié au sujet de la suspension des cours, tous cycles confondus, dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Coronavirus Covid-19.

Selon la même source, le ministère de l’Éducation nationale veille à la mise en œuvre de mesures pour garantir la continuité pédagogique et l’apprentissage scolaire pour les tous les apprenants, au moyen de ressources numériques et audio-visuelles via la plateforme “TelmideTICE” et la Chaîne TV Attakafiya.

Il a également affirmé qu’il annoncera par voie de communiqué détaillé les modalités d’accès aux cours, tout comme il publiera un guide à ce sujet sur son site web officiel et sa page Facebook.

Le ministère a en outre réaffirmé que la décision de suspension des études ne signifie guère l’instauration de vacances scolaires exceptionnelles, d’autant plus que les cours seront dispensés à distance.

Il s’est à cet égard engagé à poursuivre la communication de façon continue avec la famille de l’éducation et de la formation ainsi qu’avec l’opinion publique nationale à travers des communiqués officiels et les canaux institutionnels de communication.

M.S. (avec MAP)