Suspension de la Omra: ce qu’ont convenu les agences de voyages marocaines

Les sociétés de transport ont accepté de prendre toutes les mesures en vue de reporter ou d’annuler les voyages pour la Omra (petit pèlerinage), tout en restituant la totalité des sommes perçues dans ce cadre, a annoncé, ce lundi, la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc (FNAVM).

Cette décision fait suite à la publication par les autorités saoudiennes compétentes d’un communiqué annonçant la suspension des voyages pour la Omra dans le cadre des mesures préventives temporaires visant à limiter la propagation du coronavirus, a indiqué la FNAVM dans un communiqué, publié au terme d’une réunion consacrée à l’examen des retombées de cette question.

“Suite à des contacts intenses et aux mesures prévues pour protéger les droits et les intérêts des personnes intéressées, il a été décidé de la restitution des frais de visa, de logement, de transport et des autres services dès la fin des procédures administratives qui peuvent prendre quelque temps”, a-t-on précisé de même source, notant que les intéressés seront tenus informés de tout développement.

M.S. (avec MAP)