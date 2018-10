Surprenante découverte à Essaouira

L’opération de plongée effectuée à cet effet, en compagnie d’éléments de la protection civile, sous la supervision de M. Azeddine Karra, directeur régional de la Culture et spécialiste des fouilles archéologiques subaquatiques, a permis de délimiter le site, et d’inspecter l’épave du navire immergé à une profondeur de 1,5m lors de la période de la marée haute, relève-t-on.

La direction régionale de la culture de Marrakech-Safi a procédé le 6 octobre à l’établissement d’un constat préliminaire en coordination avec la direction provinciale de la Culture et la Conservation de la médina d’Essaouira, en présence de représentants des autorités locales, de la gendarmerie royale et de la protection civile.

“A la lumière des résultats préliminaires, il a été constaté qu’il s’agit des débris d’un navire dont l’âge remonterait à la période comprise entre le 18è et le 19è siècle et ce, en attendant d’effectuer les recherches et analyses empiriques complémentaires pour pouvoir identifier avec exactitude l’âge du navire en question”, peut-on lire.