Sur leur trajet vers Casablanca, ils tombent dans les filets de la police

La police judiciaire de Salé a arrêté, ce samedi après-midi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus âgés de 35 et 39 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne.

Selon la DGSN, les deux suspects, qui venaient de Nador et se dirigeaient vers Casablanca, ont été appréhendés à bord d’un véhicule de location au niveau de la gare de péage Sidi Allal Bahraoui, notant que les opérations de fouille ont permis de trouver en leur possession un kilogramme de cocaïne fortement dosée selon l’expertise scientifique réalisée sur des échantillons de la drogue.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les enquêtes et investigations se poursuivent afin d’arrêter leurs éventuels complices et de déterminer les liens possibles des mis en cause avec des réseaux criminels s’activant dans le trafic de drogues et de psychotropes, a conclu la même source.

S.L. (avec MAP)