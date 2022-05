Suppression du PCR: les précisions de la RAM (PHOTO)

Le gouvernement a décidé l’annulation de la condition du test PCR pour l’entrée au territoire marocain, a annoncé, mardi, un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Cette décision entrera en vigueur dès publication de ce communiqué, précise la même source.Elle a été prise sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et en prenant en considération l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays, souligne le communiqué.

Suite à cette décision, Royal Air Maroc a mis à jour les conditions d’accès au Royaume. «Pass vaccinal ou PCR négatif de moins de 48h pour les les voyageurs de six et ans et plus. Une fiche sanitaire à renseigner en ligne, à imprimer et à signer avant check in», précise la compagnie aérienne sur Twitter.

Les voyageurs de moins de six ans n’ont besoin que de la fiche sanitaire à renseigner en ligne, à imprimer et à signer avant check in.

⚠️ MISE A JOUR : CONDITIONS D’ACCES AU MAROC A COMPTER DU 18 Mai 2022 – Les voyageurs de 6 ans et plus : o Pass vaccinal ou PCR négatif moins de 48H.

o Fiche sanitaire à renseigner en ligne https://t.co/Pw6A3QemQU, à imprimer et à signer avant check-in. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) May 18, 2022