Supporter des FAR décédé: ses proches témoignent (VIDEO)

Un jeune est décédé après sa chute du véhicule transportant des supporters de l’équipe de l’AS FAR, mardi dernier, à Casablanca. Ses amis racontent les détails de ce drame, dans une déclaration à Le Site Info.

Selon les amis et proches du défunt, alors qu’ils étaient en route vers Rabat, après le match WAC-FAR, leur véhicule avait été intercepté, aux environs de Lahraouine, par une bande de jeunes. Ces derniers ont lancé des jets de pierres et des bouteilles sur la voiture, ce qui a causé la chute mortelle du jeune supporter des FAR.

Les obsèques de la victime ont eu lieu le lendemain, mercredi, et ses amis ont précisé que l’agression des jeunes de Lahraouine avait provoqué le renversement de plusieurs autres voitures transportant des supporters.

Pour sa part, une proche du jeune décédé a déclaré que celui-ci avait été très heureux de pouvoir assister au match de son équipé préférée et que sa joie pendant le match était belle à voir. Elle s’est aussi demandée, avec amertume “si nous n’étions pas aussi marocains et musulmans”. Et d’assurer haut et fort que “nous continuerons à encourager les FAR, quoi qu’il advienne. Dussions-nous aller en prison!”.

L.A.