Superbe reportage de TF1 sur Dakhla (VIDEO)

La chaine de télévision française TF1 a diffusé un reportage sur Dakhla, “un paradis au paysage envoûtant” et une destination de plus en plus prisée par les touristes et les amoureux de kitesurf.

“Se trouvant à 1.400 kilomètres de Marrakech, Dakhla est un paradis au paysage envoûtant que les Marocains surnomment la perle du désert”, rappelle TF1 dans son JT du 04/08/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara.

Le reportage décrit “l’atmosphère extraordinaire” qui règne dans cette ville du sud-marocain. Dakhla que «les Marocains surnomment la perle du désert» est «un lieu qui mêle les dunes désertiques du Sahara et la houle de l’océan Atlantique, a noté la chaine de télévision soulignant que c’est «l’endroit parfait» pour la pratique du kitesurf et «le site rêvé des amoureux de cette discipline, au point d’en faire l’une des étapes des championnats du monde».

Un jugement corroboré par plusieurs témoignages attestant de la place qui est désormais celle de Dakhla en tant que «l’un des meilleurs spots de la planète» en raison de sa situation privilégiée et des conditions idéales qui y sont réunies (vents, marée…)

S’agissant de l’affluence touristique, TF1 a observé que le nombre de visiteurs de Dakhla a triplé en cinq ans, avec à leur tête les Français. Il s’agit en l’occurrence de visiteurs en quête de «sérénité» et de «déconnexion», a indiqué la même source en faisant état de l’évolution que l’infrastructure d’accueil est en train de connaitre dans cette ville (hôtels et bungalows). Voici le reportage.