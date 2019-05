Suicide d’une touriste à Agadir: ce que l’on sait

Une jeune touriste s’est donnée la mort la veille du Ramadan, à Agadir. Selon une source de Le Site info, la défunte, dans la trentaine et d’origine britannique, résidait dans un célèbre hôtel de luxe.

Suite à une violente dispute avec un ami, elle s’est jetée du toit du bâtiment et est décédée sur le coup.

Alertés, les autorités et les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré le corps de la touriste à la morgue. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de ce drame qui a secoué les employés de l’hôtel.

S.L.