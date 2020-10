Subventions aux artistes: Latifa Raâfat plaide la cause de Abderraouf (VIDEOS)

La diva marocaine, Latifa Raafat, a réagi en soutien inconditionnel au SOS du comédien et humoriste Abderrahim Tounsi, alias Abderraouf. Celui-ci avait expliqué les circonstances pénibles qu’il endure avec sa maladie cardiaque, en plus de sa cécité définitive et son incapacité à poursuivre sa carrière artistique.

Via son compte Instagram, la célèbre chanteuse a publié l’entretien que Abderraouf a accordé, de chez lui, à Le Site Info et où il relate ses problèmes de santé et son grand désappointement de ne pas figurer dans la liste des artistes ayant grassement bénéficié des subventions « exceptionnelles » octroyées par le ministère de la Culture.

« Est-il logique de concevoir qu’une aussi grande valeur artistique, ayant eu un parcours aussi riche depuis les débuts de la télévision au Maroc, de la trempe de Abderrahim Tounsi, Abderraouf, raconte tristement ses déboires? Un tel artiste doit-il présenter une demande pour bénéficier d’une subvention? », s’est interrogé Latifa Raafat. Un artiste pareil mérite que lui soit octroyé une rente mensuelle à vie, a-t-elle suggéré en concluant par ce hashtag: #J’aimerais bien comprendre.

Ce post de Latifa Raafat fait suite à un précédent où elle a exprimé son indignation concernant « l’exclusion » de nombreux artistes et musiciens qui n’ont pas bénéficié des subventions du département ministériel de Othman El Ferdaous.

La diva a également manifesté sa surprise indignée de voir figurer sur la liste des bénéficiaires les noms « d’artistes » inconnus du public, comme elle a jeté la lumière sur les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes marocains en général, dont l’absence de couverture sociale de la CNSS et leur privation d’une retraite amplement méritée.

Larbi Alaoui et Hind Mounir