Subventions au profit des artistes: Said Mosker a pris une décision

Le chanteur marocain, Said Mosker, est sorti de son silence et ce, après que son nom a figuré dans la liste des artistes et des associations ayant bénéficié de subventions exceptionnelles du ministère de la Culture, pour l’année en cours.

Cependant, à l’instar de Nouaman Lahlou, Mosker a décidé de ne pas accepter de percevoir la subvention qui lui a été attribuée. Il a plutôt demandé au département de Othman El Ferdaous de consacrer cette donation au soutien et à la promotion de la création d’infrastructures nécessaires et vitales au profit de régions qui en ont le plus grand besoin.

Ainsi, via son compte Instagram, l’interprète de « Mama Mama », entre autres tubes appréciés de son public, dont de nombreux « teenagers », a écrit: « Je remercie M. le ministre de la Culture pour sa confiance concernant l’œuvre que j’ai présentée pour bénéficier de la subvention que son département attribue pour promouvoir la musique et le chant ».

Mais , a-t-il précisé, dans une proposition des plus citoyennes et des plus altruistes, qu’il souhaiterait que le ministère dédie sa subvention à la création d’autres projets sociaux et vitaux, indispensables à des régions qui en sont inéquitablement privées.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)