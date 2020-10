Subventions accordées aux artistes: le coup de gueule de Latifa Raafat (VIDEO)

La Toile est en ébullition. Et pour cause, une liste a filtré lundi sur les réseaux sociaux, avec les noms de tous ceux qui ont bénéficié des subventions accordées par le ministère de la Culture.

Plusieurs chanteurs, acteurs producteurs, scénaristes, peintres, chorégraphes et photographes ont en effet perçu des aides financières du ministère, ce qui n’a pas été au goût des autres artistes qui ne figurent pas sur cette liste.

La colère a également gagné certains internautes qui ont jugé que ces aides devaient être attribuées aux cadres de la Santé qui luttent contre le covid-19 depuis plusieurs mois.

Suite au tollé provoqué par ces aides, Latifa Raafat s’est également exprimé pour manifester sa colère et dénoncer ce qu’elle a qualifié d’injustice. Dans une vidéo sur Instagram, la chanteuse n’a pas mâché ses mots pour afficher son mécontentement et tirer à boulets rouges sur le ministère.

«1,4 milliard de centimes ! Une somme qui a été offerte à des personnes qui n’ont aucun rapport avec l’art, des inconnus qui ne résident même pas au Maroc. Sur la liste des bénéficiaires figurent une société de construction. Je l’ai vu de mes propres yeux», s’est insurgée Latifa Raafat.

«Ces aides auraient dû être données aux artistes qui n’ont plus de ressources à cause de la pandémie. Certains n’arrivent plus à trouver de quoi manger, d’autres cèdent leurs instruments à des prix dérisoires pour subvenir à leurs besoins. Cette catégorie d’artistes ne mérite-t-elle pas cette subvention ? C’est honteux ! Je n’ai pas pu retenir mes larmes», a ajouté la chanteuse.

N.M.