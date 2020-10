Subventions accordées aux artistes: aucun désistement n’a été annoncé, selon le ministère (VIDEO)

Une source du ministère de la Culture a fait savoir qu’aucune demande de désistement de la subvention accordé à un groupe d’artistes n’a été présentée de la part des artistes qui ont annoncé avec fracas qu’ils restituaient l’aide.

Mis à mal par la polémique soulevée autour de la subvention octroyée par le ministère à des projets culturels, certains bénéficiaires, dont le chanteur-auteur-compositeur Nouaman Lahlou et le chanteur Said Mosker, ont annoncé leur désistement et refus de percevoir cette enveloppe.

Mohamed Benyacoub, directeur des arts au ministère a confié à radio 2M que le ministère n’a pour le moment reçu aucun document officiel demandant le non-versement de ce soutien.

Depuis que l’octroi de cette aide a été annoncé il y a une semaine, la polémique n’a cessé d’enfler aussi bien parmi les artistes non-bénéficiaires que parmi les internautes qui ont jugé que ces montants devaient aller aux professionnels du secteur de la santé qui luttent contre la pandémie du Covid-19 depuis plusieurs mois. Le ministre de la Culture, Otmane El Ferdaous, a dû expliquer que cette subvention, qui s’est chiffrée cette année à 37 millions de DH a bénéficié à 459 projets, dont 80% des porteurs n’ont bénéficié d’aucune aide de son département en 2019.

S.Z.