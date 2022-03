Subvention aux transporteurs: les taximen casablancais expriment leur satisfaction

Le gouvernement a annoncé sa décision, mercredi 16 mars, d’accorder des subventions aux professionnels du secteur des transports. Cette initiative a été vivement saluée par les concernés, a déclaré le secrétaire général régional du syndicat national des conducteurs de taxis (UMT) dans la Région Casablanca-Settat, en soulignant que l’Exécutif a répondu aux attentes du secteur afin de dépasser les répercussions de la crise des carburants qui est à l’échelle internationale.

Seddik Bouzahra a également affirmé à Le Site info que les chauffeurs de taxis ont reçu cette nouvelle avec une grande satisfaction et qu’ils espéraient la prise de mesures pareilles. Il a aussi ajouté que les syndicats du secteur des transports ont préféré déclencher une grève nationale et faire ainsi pression sur le gouvernement, plutôt que revoir à la hausse la tarification et ce, « car le grand perdant d’une augmentation des tarifs aurait été le simple citoyen qui n’a rien à voir dans la hausse des prix des carburants ».

Notre interlocuteur a tenu a préciser que l’intervention du gouvernement a été des plus rapides dans sa réponse aux attentes des professionnels du secteur des transports et que cette rapidité a été appréciée à sa juste valeur.

