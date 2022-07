Stress hydrique: mesure drastique dans la région d’El Jadida

Les régions d’El Jadida et Sidi Bennour vont connaître un changement important dans les jours à venir. Vu la situation alarmante concernant les ressources en eau disponibles au sein du Royaume, la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a décidé d’acter un plan d’urgence.

Ainsi, la Régie a décidé de procéder à la réduction du débit en eau potable de régions précitées à partir de ce 25 juillet. La RADEEJ indique que cette mesure rentre dans le cadre des actions visant à garantir un accès à l’eau potable pour les citoyens, à la lumière des changements climatiques que connait le Royaume. Ce plan est en accord avec le plan d’action du ministère de l’Intérieur en ce sens, notamment la circulaire n° 12312 du 19 juillet 2022 relative à la gestion des ressources en eau.

La Régie a par ailleurs invité les citoyens à éviter tout gaspillage inutile des ressources en eau dans ces moments critiques. La publication a suscité différentes réactions sur les réseaux sociaux, entre mécontentement et questionnement quant au gaspillage de l’eau dans certains lieux.

A.O.