Stationnement à Rabat: le payement imposé dans certains quartiers scandalise

La Coordination du Parti de l’unité et de la démocratie, Région de Rabat-Salé-Kénitra, s’est dit fort surprise de la décision du Conseil communal de la capitale, concernant le stationnement payant des véhicules des résidents et des commerçants de certains quartiers.

Dans un communiqué, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, la Coordination a vivement dénoncé cette décision prise par le Conseil de la ville et en demande l’annulation urgente et ce, pour plusieurs considérations.

Parmi ces dernières, le fait que les citoyens vivent encore les répercussions diverses de la pandémie de la covid-19 et dont les incidences, d’après des économistes internationaux, ne prendront fin qu’en 2027. Ajouter à cela, a-t-on précisé, la revue exorbitante à la hausse, au niveau national, des prix des produits de première nécessité, résultant des conséquences de l’augmentation des prix des carburants. En sus, a souligné le communiqué, de la situation pécuniaire, psychique et sociale des citoyens , ne permettant pas d’accepter de telles décisions, au vu des circonstances actuelles précitées.

Aussi, la Coordination du Parti de l’unité et de la démocratie fait-elle porter toute la responsabilité au Conseil communal de Rabat, dirigé par Asmaa Rhlalou, des conséquences socioéconomiques et politiques qui découleront de cette décision de stationnement payant pour les résidents et les commerçants.

Des conséquences dont également découleront la colère sociale et la grogne contre tous les élus communaux, a poursuivi le communiqué, tout en assurant que la population r’batie a toute latitude de recourir à la justice, dans ce cas de figure.

L.A.