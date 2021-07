Sport et Covid-19: un cardiologue s’insurge contre les déclarations de Faid

Le médecin spécialiste en cardiologie à Oujda, Ahmed Abou Abdellah, a répondu au diététicien Mohamed Faid, qui a conseillé aux personnes atteintes du covid-19 à pratiquer le sport afin de vaincre le virus.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la cardiologue a tenu à réfuter ces affirmations, qui mettent les malades en danger. « Comme d’habitude, et avec son audace bien connue, il continue à donner des conseils médicaux bien que sa formation soit loin de ce domaine. Il se contente de présenter ses fantasmes sans aucune preuve scientifique », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Pour que ce charlatan ne fasse pas de victimes, toutes les associations internationales s’intéressant aux maladies cardiaques doivent appeler au repos et à éviter l’exercice sportif après une infection par des maladies virales comme la grippe. Ceci, car la possibilité de lésion du muscle cardiaque est possible, et toute activité sportive peut entraîner une modification du rythme cardiaque et une mort subite. En plus, de nombreuses études scientifiques confirment que le covid -9 provoque une inflammation du muscle cardiaque ».

Et d’ajouter : « Cela a été prouvé par des examens IRM menés sur des athlètes infectés par le Covid. La fièvre et le manque d’oxygène dans le sang dus à l’inflammation des poumons contribuent à une modification du rythme cardiaque et à la possibilité d’un arrêt après tout effort. Il faut donc faire suivre ce que disent les spécialistes et ne pas écouter de telles allégations ».

M.F.