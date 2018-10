Spoliation: une mafia démasquée au Maroc

En plus de la falsification des documents et contrats présentés pour justifier les dépenses, les suspects auraient également présenté une fausse demande de désistement de l’amicale signée au nom d’un juge. Le président de l’amicale, lui-même un membre du Conseil municipal de la ville de Khouribga, est pointé du doigt dans la falsification de ce document.

Les services de la police judiciaire et de la gendarmerie royale à Khouribga ont ouvert une enquête sur l’activité d’une mafia de spoliation immobilière. Accusée d’avoir dérobé un montant de 40 millions de dirhams, celle-ci aurait exploité un projet d’une amicale de logement destinée à des adhérents dont la majorité sont des Marocains résidant à l’étranger ainsi que des fonctionnaires et des juges, qui n’ont pas bénéficié de lots de terrains depuis leur adhésion en 2004.