Spoliation foncière: une famille casablancaise obtient gain de cause

Tout est bien qui finit bien! Grâce à l’action conjuguée de L’Association pour le Droit et la Justice au Maroc (ADJM) et de Me Messaoud Leghnimi, une famille a pu recouvrer son bien spolié.

Un communiqué de ladite association, basée à Paris, relate les péripéties de cette spoliation de bien d’autrui, celui de la famille Geidel, à Casablanca, et le dénouement heureux de cette affaire.

Le bien en question est une maison acquise dans les années 50 par Mme Geidel, modeste couturière, qui y avait vécu avec ses enfants. Ceux-ci, naturellement, en ont hérité après le décès de leur maman.

Mais voilà qu’il y a plus d’une décennie qu’un couple franco- marocain était parvenu à usurper ce bien familial.

Citant Me Leghlimi, avocat au Barreau de Casablanca, le communiqué de l’ADJM précise que plusieurs années de procédures ont été nécessaires pour que la justice dise son mot sur ce dossier. Et c’est ainsi qu’hier seulement, jeudi 21 février courant, que les Geidel ont pu finalement rentrer en possession d’un bien qui leur revenait droit.

Le retard pris dans la résolution équitable de ce dossier de faux et d’usage de faux, prétextant “la bonne foi de l’acquéreur”, ainsi que “la vente entre époux” incombe, selon le communiqué précité, “aux effets néfastes de la loi 39/08, article 2”. C’est pour ces raisons que l’abrogation de ladite loi, permettant tous les abus, est souhaitée par le Collectif des victimes de spoliations et de détournements d’héritages, conclut l’ADJM.

L.A.