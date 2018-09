Spoliation à Fès: une mafia vole 500 hectares aux Habous

Selon les nombreuses plaintes officielles destinées au chef de gouvernement, au ministre de la justice et des Droits privés, ainsi qu’au ministre des Habous et des Affaires islamiques, les opérations d’escroquerie se font sur la base de la délivrance de certificats administratifs contenant des formules vagues, utilisées par les fraudeurs pour effectuer des dépôts légaux ou des frais de propriété, puis de les priver des propriétés de l’ermitage, conformément aux plaintes déposées.

