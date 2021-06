Soutien scolaire: un projet de décret adopté

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a adopté le projet de décret N 2.20.472 portant sur les cours de soutien éducatif.

Ce décret vise à permettre aux élèves qui ne maitrisent pas les prérequis scolaires de base pour suivre leurs études, au niveau où ils sont, de bénéficier de cours de soutien à titre gracieux dans les établissements d’enseignement et écoles publiques avec tous les moyens à disposition et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, indique un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Ce projet de texte permet aussi aux associations de la société civile s’activant dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement de contribuer aux cours de soutien selon les conditions et modalités prévues aux termes d’une convention de partenariat.

