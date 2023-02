Souss-Massa : le nombre de cas de Sida en hausse

Hassan Oumrabet, parlementaire et membre du groupe PPS à la Chambre des représentants, a adressé une question écrite au ministre de la Santé Khaled Ait Taleb, lui demandant une explication sur les raisons de l’augmentation continue des cas de Sida dans la région de Souss-Massa.

Le parlementaire a déclaré que malgré les efforts ministériels et civils déployés dans la lutte contre ce virus, les objectifs sont encore loin d’être atteints. Il souligne que l’infection continue de se propager parmi la population de cette région et recommande au ministère de revoir sa stratégie et son programme de lutte contre cette maladie.

Oumrabet a souligné que la région Souss-Massa est un foyer actif de ce virus, elle est classée première en termes de nombre de cas enregistrés au niveau national depuis des décennies. Il indique que cela prouve l’inefficacité des mesures prises pour lutter contre ce virus qui a transformé la vie de nombreux citoyens et de leurs familles en un enfer.

Oumrabat a souligné que cette situation comporte de nombreux risques sanitaires, sociaux et psychologiques graves à la population de cette région et a appelé le ministère de la Santé à revoir ses campagnes de sensibilisation ainsi que les mécanismes de suivi des patients porteurs du virus.