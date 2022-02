Souss Massa: c’est parti pour la Table ronde régionale organisée par Horizon press

L’événement se déroule à 10h30 ce mercredi 9 février à Agadir. Il s’agit d’une table ronde régionale, la première du genre, qui réunira des intervenants de haut niveau afin de débattre du thème suivant: « Nouveau modèle de développement, Souss Massa à la hauteur du défi ».

Karim Achengli, Président du Conseil régional Souss-Massa, Marouane Abdelati, Directeur général du CRI Souss-Massa; Mustapha Bouderka, Premier Vice-Président du conseil communal d’Agadir et Said Dor, Président de la CCIS Souss-Massa seront notamment présents à cette table ronde, animée par Meriem Alam, Directrice de publication du journal Les Inspirations ECO.

Grand débat et questions-réponses sont au programme de cette rencontre organisée par Horizon press qui sera couverte par la télévision nationale et les médias officiels. Le Live sera assuré par les différents supports du groupe et sur ses réseaux sociaux (Le Site info et LesECO.ma).

https://bit.ly/3AOR081