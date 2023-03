Souad Hassan commente l’affaire Lamjarred (VIDEO)

L’actrice et chanteuse marocaine Souad Hassan a commenté l’affaire de Saad Lamjarred condamné à 6 ans de prison pour viol il y a quelques semaines à Paris.

Souad Hassan a souligné que le cas de Saad l’a blessée en tant que mère et artiste et qu’on doit le supporter car c’est un jeune artiste qui a beaucoup donné à la scène artistique marocaine. Souad Hassan souhaite que les Marocains se solidarisent avec Saad Lamjarred, avec son père Bachir Abdou et sa mère Nezha Regragui.

Pour rappel, la défense de l’artiste marocain Saad Lamjarred a choisi de recourir à la procédure d’appel du jugement initial rendu contre son client par le tribunal correctionnel de Paris. L’ouverture du dossier devrait se faire dans les prochains jours. Thierry Herzog et Jean-Marc Vidida, avocats de Saad Lamjarred avaient déclaré à l’AFP que « Compte tenu de son affirmation d’innocence, Saad Lamjarred a fait appel du verdict ».

Concernant son avis sur la caméra cachée de chaque mois de Ramadan, l’artiste, Souad Hassan, a souligné que ces dernières sont uniquement des mises en scène pour piéger le spectateur. Elle ajoute que les « victimes » sont au courant à l’avance et en détails de la farce dont ils font l’objet. Ci-dessous, l’ensemble de l’intervention de Souad Hassan à la chaîne Lalla Laarossaa.