SOREC : Clap de fin sur le « Morocco International Meeting »

Un rendez-vous hippique international placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC)

Résultats des courses de la journée du samedi 19 novembre 2022

Promesses tenues pour la première journée internationale de la 8ème édition du Morocco International Meeting des courses de chevaux (MIM).

Au total, huit courses étaient au programme de ce samedi, avec comme épreuve phare Le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Anglais. Cette course a mis en compétition 14 chevaux, âgés de 3 ans et plus, nés et élevés au Maroc, et qui se sont confrontés sur une distance de 2400 mètres.

Ce grand prix a été remporté par le duo cheval Volver – jockey Kacem Faddoul, entrainé par Azouz Laaouaj, également propriétaire du cheval.

Plus de 107 chevaux étaient au top départ des différentes courses représentant le Maroc, la France et l’Espagne.

Résultats par course :