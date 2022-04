Son enfance, son père Caïd, son militantisme…: Salah El-Ouadie nous ouvre son coeur (VIDEO)

Notre éminent invité de l’émission « Hikayat », en ce mois sacré de Ramadan, n’est autre que l’homme intègre, le poète, l’acteur des droits humains, le militant de gauche et le prisonnier d’opinion, ayant connu plusieurs établissements pénitentiaires marocains.

Il s’agit de Salah El-Ouadie qui a hérité le militantisme de sa mère, Touria Sekkat, et les premières leçons de l’amour de la patrie et la défense des valeurs et de la dignité humaines de son père, Mohamed El-Ouadie al-Assafi.

Natif de Salé le 4 août 1952, le poète, écrivain et acteur politique et associatif est l’un des fondateurs de l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH), membre et fondateur et ex-président du Forum Vérité et Justice et du Mouvement pour tous les démocrates (MTD).

Salah El-Ouadie est également président du Mouvement Damir, créé à son initiative en 2013, regroupant des intellectuels et des artistes de renom, président de l’assocition « Madina moutadamina » (Cité solidaire) et membre de la Commission Equité et Réconciliation.

L’on ne peut parler de notre invité sans rappeler son engagement dans le Mouvement du 23 mars, qu’il a été arrêté en 1974 et condamné à 22 ans d’emprisonnement ferme en 1977. Après avoir passé 10 années en prison, il a été libéré en 1984. Et c’est pendant son incarcération qu’il a écrit ses premières poésies en arabe dans un recueil intitulé « La blessure de la poitrine nue », paru en 1985. Ont suivi « Il y a encore quelque chose dans le coeur qui mérite attention (1988), le roman « Le marié » (1998) et « Lettre à mon tortionnaire » (1999).

Par ailleurs, s’agissant de son parcours politique, Salah El-Ouadie a rejoint les rangs du Parti Authenticité et Modernité (PAM) en 2008. Il en démissionnera peu de temps après pour des raisons qu’il considère comme « objectives ».

Notre invité nous a révélé qu’il a « d’autres choses dans le coeur qui méritent attention » et dont nous ferons part à nos chers lecteurs dans de prochains épisodes ramadanesques de notre série « Hikayat ».

