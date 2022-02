Son enfance, son parcours et son histoire avec « moul taxi », Nabila Rmili dit tout (VIDEO)

Lors d’une conférence de presse, tenue ce jeudi 17 février à la capitale économique, la maire RNIste de Casablanca a évoqué son cursus scolaire, puis universitaire comme étudiante en médecine, entre autres confidences.

Dr Nabila Rmili a ainsi rappelé qu’elle a été élève à Casablanca avant d’obtenir son baccalauréat pour rejoindre la faculté de médecine et de pharmacie dans l’objectif de réaliser son rêve: être médecin.

« L’assiduité, la persévérance et le bon travail sont importants. Et tout un chacun fait en sorte de réussir à atteindre le but auquel il ambitionne de parvenir. Et après mon obtention de mon diplôme de médecin, j’ai été affectée à Ouezzane où j’ai exercé dans le milieu rural », a ajouté Dr Rmili.

Elle a aussi précisé qu’elle prenait le train de Casablanca à Kénitra et, de la capitale du Gharb, elle se rendait en autocar à la ville d’Ouezzane. « Je sortais de chez moi à 5 heures du matin. Et un jour quand je voulais prendre un taxi, le chauffeur n’a pas voulu m’ouvrir la portière. C’est seulement après lui avoir expliqué que je suis médecin et que ma sortie si tôt le matin n’avait pas d’autre ‘raison’ qu’il a accepté de m’ouvrir la portière », s’est remémoré la maire de Casablanca.

Et Nabila Rmili a tenu à souligner que le chauffeur de taxi a alors fini par comprendre « qu’il ne s’agissait pas…. de ce qu’il avait pensé au début » (sic).

L.A.