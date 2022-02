Sommet UE-UA: agenda chargé pour Bourita à Bruxelles

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, ce jeudi à Bruxelles, une série d’entretiens en marge du sixième sommet Union européenne-Union africaine.

Bourita, qui conduit la délégation marocaine à ce sommet, a ainsi rencontré le Directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), António Vitorino, et eu un entretien avec son homologue français Jean-Yves Le Drian.

Bourita a également rencontré le chancelier autrichien, Karl Nehammer.

Le sommet UE-UA constitue une occasion renouvelée pour le Maroc de réitérer, par sa présence qualitative, portée par le leadership du roi Mohammed VI, son engagement politique au plus haut niveau qui s’inscrit dans la Vision Royale pour une Afrique prospère, émancipée et capable de prendre son destin en main.

Outre la participation marocaine très active à tous les segments (intergouvernemental, secteur privé, ONG), organisés en prélude du sommet, la coprésidence par le Maroc de la table ronde, qui aura lieu vendredi sur l’Éducation, la Culture, la Formation professionnelle et la Migration et mobilité est une marque de reconnaissance et de confiance renouvelées en la place dont jouit le Royaume, grâce au leadership Royal, auprès de ses frères africains et de ses amis et partenaires européens.