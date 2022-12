Sommet sino-arabe: Akhannouch à Riyad pour représenter le roi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch est arrivé, jeudi soir, à Riyad pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet sino-arabe de coopération et de développement qui se tiendra, vendredi, au Royaume d’Arabie saoudite.

Ce premier Sommet sino-arabe, qui constitue une étape importante dans le partenariat stratégique entre les pays arabes et la Chine, discutera des moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, ainsi que des perspectives de coopération et de développement économiques, sur la base des relations distinguées qui lient les deux parties.

Il s’agit d’un important mécanisme de coopération pour développer les moyens d’échanges et d’expertises entre les deux parties et faire face aux défis et changements mondiaux actuels, que ce soit au niveau politique, économique ou culturel, au bénéfice des pays arabes, de la Chine et du monde entier.

fj