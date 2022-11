Sommet arabe: la brève rencontre Bourita-Tebboune à Alger (VIDEO)

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi 1er novembre Nasser Bourita, notre ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette réception du chef de la délégation marocaine de haut niveau, par le chef d’Etat de l’Algérie, a eu lieu au Centre international des conférences, à Alger, où Nasser Bourita est arrivé dans le cadre de la participation du Royaume aux travaux du 31ème Sommet arabe, organisé les 1er et 2 novembre courant par le voisin de l’est.

Selon de nombreuses photos publiées et partagées, les deux hommes se sont contentés de se serrer la main pendant quelques courtes secondes seulement, tout en échangea un sourire de circonstance et de bienséance.

Rappelons que sur hautes Instructions du roi Mohammed VI, Nasser Bourita, préside la délégation marocaine à la 31-ème session du sommet arabe dont les travaux ont débuté mardi à Alger.

La délégation marocaine comprend également l’Ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi, le Directeur du Machrek, du Golfe et des Organisations Arabes et Islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Fouad Akhrif et le chef de Division des Organisations arabes et islamiques au ministère, Abdelali Al-Jahed.

A l’ordre du jour de ce Sommet figurent plusieurs points et projets de résolution adoptés par la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères portant notamment sur les développements de la question palestinienne et du conflit arabo-israélien, la solidarité et le soutien au Liban, les développements de la crise syrienne et de la situation en Libye et au Yémen.

Il s’agit aussi du soutien à la paix et au développement au Soudan, du soutien aux Républiques de Somalie et de l’Union des Comores, du dossier de l’occupation par l’Iran de trois îles émiraties, de l’ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, du maintien de la sécurité nationale dans le monde arabe, ainsi que de la lutte contre le terrorisme et du développement du système arabe antiterroriste.

Le Sommet arabe devra également examiner d’autres questions relatives à l’action arabe commune et à la sécurité énergétique et alimentaire dans la région arabe.

Larbi Alaoui