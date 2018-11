Sommet Africités, une réussite pour le Maroc

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, le Royaume a accueilli pour la seconde fois le Sommet Africités. Une édition qui a connu un grand succès sur tous les plans.

En témoigne une participation inédite: 8300 participants représentant plus de 77 pays, dont 53 pays africains et près de 3.000 élus locaux, maires et autres leaders des collectivités territoriales. Le Sommet Africités 2018 à Marrakech s’affirme donc comme le plus important rassemblement démocratique en Afrique.

“Le Sommet Africités a donné une voix aux collectivités territoriales. Grâce à cette reconnaissance avance l’idée que l’Afrique locale va changer l’Afrique”, indique Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique).

La célébration de 20 années d’organisation des Sommets Africites a eu pour point d’orgue la présentation de l’hymne de CGLU Afrique composé par David André, Maire de la Ville de Victoria, Seychelles, et Vice Président de CGLU Afrique.

La cérémonie de clôture du Sommet Africités a été marqué par la lecture du message Royal de la Princesse Lala Meryem, qui à cette occasion, a procédé au lancement officiel de la campagne panafricaine “des villes africaines sans enfant en situations de rue”.

Cette initiative du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), commission de l’égalité des genres de CGLU Afrique, est soutenue par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) du Maroc. 20 Villes d’Afrique ont d’ores et déjà souscrit à cette campagne, dont la ville de Rabat qui servira de ville pilote de la campagne au Maroc. Pour la mise en œuvre de cette campagne trois protocoles d’accord ont été signés entre l’ONDE et l’UNICEF pour le soutien de la campagne à l’international ; entre l’ONDE et CGLU Afrique pour la mise en œuvre de cette campagne au niveau panafricain ; entre l’ONDE, la Ville de Rabat et quatre départements ministériels du gouvernement pour la réalisation de la campagne nationale dans la Ville de Rabat retenue comme site pilote.

Le segment politique du Sommet a démarré le 23 novembre par une table-ronde sur la diplomatie des villes introduite par Denis Coderre, ancien Maire de Montréal, Canada, avec notamment la participation parmi les panelistes de Catherine Samba-Pandza, ancien Chef d’Etat de la République Centrafricaine et ancien Maire de Bangui

Plusieurs recommandations et propositions ont émergé des 160 sessions qui se sont tenus en 5 jours, dans le cadre du thème général « La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique ». Elles ont toutes été soumises aux ministres, aux maires et leaders des collectivités territoriales et aux partenaires au développement pour avis et adoption lors des rencontres des ministres, de l’assemblée générale de CGLU Afrique, et de la rencontre des partenaires au développement – rencontres organisées en parallèle au cours de l’après-midi du 23 novembre. Le segment politique s’est conclu dans la matinée du 24 novembre par la réunion de dialogue tripartite entre ministres, maires et partenaires au développement. Les équipes dirigeant les instances de gouvernance de CGLU Afrique ont été renouvelées.

Rendez-vous a été pris pour la neuvième édition du Sommet Africites prévue en 2021 à Kisumu au Kenya.

S.L.