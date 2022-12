Sommé d’évacuer sa maison menaçant ruine, un Casablancais lance un SOS (VIDEO)

Un citoyen de l’ancienne médina de Casablanca a lancé un SOS aux autorités concernées afin qu’elles interviennent en sa faveur et ce, après avoir été sommé d’évacuer son domicile qui menace ruine.

Le plaignant a affirmé que les autorités lui ont annoncé qu’il devait évacuer la maison dont il est locataire et qui menace ruine à tout instant et de se chercher un autre domicile. Dans une déclaration à Le Site info, cet infortuné citoyen a précisé avoir déposé un dossier dans le but de trouver une alternative à l’évacuation de la maison qu’il louait depuis 2004, mais en vain.

Il a poursuivi qu’il ne possède pas, hélas, de moyens pécuniaires lui permettant d’emménager ailleurs. De ce fait, il sollicite les autorités concernées de le laisser chez lui ou de l’aider à se trouver un autre logement. Son SOS trouvera-t-il une oreille attentive? Une affaire à suivre…

