Sofia Saidi annonce une bonne nouvelle à ses fans

Via une récente publication sur son compte officiel Instagram, l’artiste marocaine, Sofia Saidi, a annoncé avoir convolé en justes noces.

Arborant une belle robe blanche, la célèbre mannequin a partagé avec ses fans et followers, mercredi 7 décembre, plusieurs photos de son mariage célébré à la capitale française. Et dans un commentaire, tout en remerciant le Bon Dieu pour Ses bienfaits, Sofia Saidi a ajouté: » Ce que Dieu a uni en amour, aucune personne ne peut le séparer! ».

Et de poursuivre: ‘Il est grand temps que de Paris, ville des amoureux, j’annonce mon mariage avec celui que mon coeur a choisi! Nous n’avions pu annoncer notre mariage plus tôt à cause de la pandémie du coronavirus. Que Dieu veuille bien nous en épargner tous, vous et nous! ».

Pour rappel, Sophia Saidi a montré qu’en plus du mannequinat, elle a d’autres cordes à son arc artistique. Ainsi, elle anime avec brio le talk show intitulé ‘Trending », sur la chaîne MBC 4. Ce qui lui a valu de remporter le Prix de la meilleure présentatrice TV arabe de l’année 2022; au Festival du film de Maratea, en Italie.

