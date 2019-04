Skhirat: une dangereuse bande criminelle sème la terreur

Cette bande criminelle sévissait entre les villes de Bouznika et de Skhirat. Et la Gendrmerie royale est parvenue, il y a deux jours de cela, à mettre fin aux méfaits des membres de ce réseau.

Ainsi, selon une source de Le Site info, deux individus aux antécédents judiciaires ont été interpellés, accusés de constitution de bande criminelle, de vols et d’agression sous la menace d’armes blanches.

Le premier mis en cause a été arrêté au douar Chiahna, aux environs de Skhirat, et son acolyte à Bouznika. L’enquête est toujours en cours, concernant les deux individus qui avaient semé la terreur à Skhirat, et leurs éventuels complices sont activement recherchés par les autorités sécuritaires.

La meme source a ajouté que la population a exprimé son sentiment de satisfaction, mettant en exergue la campagne d’assainissement menée par les éléments de la Gendarmerie royale exerçant dans la région.

L.A.