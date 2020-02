Skhirat: une bande criminelle dans les filets de la gendarmerie

Selon une source fiable de Le Site info, des éléments de la Gendarmerie royale de la collectivité territoriale Skhirat-Témara ont dû utiliser leurs armes de fonction afin d’arrêter trois individus.

Ces derniers font partie d’une bande de malfaiteurs perpétrant agressions et vols de citoyens, à l’aide d’armes blanches. Les trois malfrats avaient trouvé refuge dans une maison, à Skhirat, et les gendarmes se sont retrouvés face à un chien dangereux et à des individus les menaçant avec des armes blanches.

Devant ces dangers, précise la même source, les éléments de la Gendarmerie royale ont été dans l’obligation d’user de leurs armes de services en vue d’écarter tout risque. Les trois malfaiteurs ont opposé une résistance farouche aux gendarmes qui ont réussi, néanmoins, à neutraliser deux d’entre eux.

Leur troisième acolyte, lui, a réussi à prendre la poudre d’escampette par la terrasse d’une maison voisine. Mais pas pour longtemps car, après une poursuite hollywoodienne, les gendarmes sont parvenus à lui mettre le grappin dessus.

L.A.(avec K.Z.)