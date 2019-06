Skhirat: un couple de pharmaciens risque gros

Les services de la gendarmerie royale ont arrêté dimanche 23 juin à Skhirat un pharmacien et son épouse, qui est de nationalité russe, en flagrant délit de vente d’ecstasy sans ordonnance médicale.

Selon une source de Le Site info, les autorités ont piégé le couple, habitué à vendre ces cachets aux clients accros aux drogues au sein de la pharmacie appartenant à l’épouse. Deux autres personnes ont d’ailleurs été également interpellées.

Après avoir été entendus, le pharmacien et sa femme ont versé une amende et seront poursuivis en liberté provisoire. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.

A noter les services de la gendarmerie à Skhirat ont déclaré la guerre, depuis quelques jours, contre les trafiquants de drogue et les criminels qui sèment la panique dans la région.

K.Z.