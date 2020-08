Skhirat-Témara: les plages n’ouvriront plus le matin

Coup dur pour les habitants de Skhirat-Témara. Les autorités locales ont décidé de fermer définitivement toutes les plages de la préfecture. Celles-ci fermaient à 10 heures, ce qui permettaient aux lèves-tôt de s’offrir quelques moments de baignade.

Selon une source de Le Site info, la décision est tombée dimanche dernier, soulignant que des barrages de contrôle ont été installés au niveau des accès menant aux plages. Et d’ajouter que les agents de la police ont interdit à tous les estivants d’y accéder, au grand dam de ces derniers, déçus par cette nouvelle décision.

Rappelons que la préfecture de Skhirat-Témara avait appliqué, il y a quelques jours, une nouvelle série de mesures de précaution afin d’endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Ces mesures incluent la fermeture de toutes les plages de la préfecture à partir de 10h. Ce qui signifie la « fin » de la saison estivale pour les habitants de la région. Zouhair Zemzami, président du conseil communal de Témara avait annoncé que ceux qui voudraient profiter de quelques moments de baignade devront arriver tôt. Les plages sont désormais fermées pendant toute la journée.

D’autres mesures ont également été appliquées. Il s’agit notamment de la fermeture des salles de sport et des hammams. Les cafés et les commerces doivent fermer à 21h. Les marchés de proximité et les marchands ambulants doivent, quant à eux, terminer leurs activités à 18h.

Les autorités ont aussi mis en place des points de contrôle routier afin de réduire le niveau de trafic à des fins inutiles. Des distributions de masques dans les quartiers où l’épidémie est largement répandue sont également organisées.

N.M.