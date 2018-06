Skhirat-Témara: Arrestation de trois malfrats réputés dangereux

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, précise la même source.

Une patrouille de police a interpellé les mis en cause, dont deux frères, pris en flagrant délit de vol des citoyens en les menaçant à l’aide d’une arme blanche, indique un communiqué de la DGSN, ajoutant que les prévenus ont opposé une résistance violente face aux agents de sûreté, ce qui a contraint un officier de police de tirer trois balles de sommation permettant d’arrêter deux prévenus, tandis que le troisième complice a été appréhendé plus tard.