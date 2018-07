Six ressortissants turcs arrêtés au poste-frontière de Béni Ensar

La police du poste-frontière de Béni Ensar dans la ville de Nador a arrêté, lundi après-midi, six ressortissants turcs d’une même famille, composée des deux parents et de quatre enfants mineurs, en possession de six passeports falsifiés, a indiqué la DGSN.

Les suspects avaient gagné le Maroc via l’aéroport Mohammed V de Casablanca en présentant leurs vrais passeports, indique la DGSN dans un communiqué, précisant que ces individus ont été appréhendés en possession de six passeports syriens falsifiés alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire national via le poste-frontière de Béni Ensar.

Une enquête judiciaire a été ouverte avec les membres de la famille turque arrêtés, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.

