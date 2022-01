Situation sanitaire, Omicron, restrictions… Dr Mrabet dit tout (VIDEO)

Le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, au ministère de la Santé et de la Protection sociale, prévoit la revue à la hausse de cas d’Omicron au Maroc, qui constituera 90% des cas ayant contracté la covid-19.

Dans un entretien accordé à Le Site info, Dr Mouad Mrabet a prévu que nous sommes à une courbe ascendante de la quatrième vague, plus exactement à la cinquième semaine. « Cette vague devrait prendre fin dans les premiers jours du mois de mars prochain », nous a-t-il précisé.

De même que Dr Mrabet a exprimé ses crainte quant au nombre des porteurs du virus de la covid-19, soulignant que de très nombreuses franges de la population sont dans ce cas mais l’ignorent complètement. En plus de leur ignorance de leur état de santé, de nombreuses personnes font fi inconsciemment et inciviquement des mesures préventives et sanitaires décrétées par les autorités compétentes. et contribuent, ainsi, à transmettre et à propager la maladie à autrui.

Par ailleurs, concernant le durcissement des mesures restrictives, Dr Mouad Mrabet prévient que si le nombre de cas confirmés continuerait à monter en flèche, l’Exécutif serait dans l’obligation de prendre des mesures plus drastiques en vue de préserver la santé des citoyens et de sortir de cette crise sanitaire avec le moins de pertes humaines possibles.

L.A.