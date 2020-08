Situation inquiétante à Marrakech : Ait Taleb annonce de nouvelles mesures

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a présenté mercredi soir, à la Cité ocre, les principales mesures qui seront prises pour faire face aux dernières évolutions de la situation épidémiologique au niveau de la préfecture de Marrakech. Il faut dire que la situation sanitaire ne s’améliore toujours pas à Marrakech où de nombreux professionnels de la Santé s’inquiètent pour la situation et demandent plus de soutien. Sur les réseaux sociaux, les internautes dénoncent le « manque de capacité hospitalière » face à la recrudescence de nouveaux cas positifs.

Lors d’une rencontre de communication avec la presse nationale et locale, Ait Taleb a mis l’accent sur le plan adopté, qui sera mis en œuvre dans un avenir très proche afin d’assurer la prise en charge des cas confirmés, dont le nombre a connu une évolution au niveau de la préfecture de Marrakech.

Dans ce cadre, le ministre, qui était accompagné du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou et des responsables du secteur à Marrakech, a souligné qu’en partant des recommandations de la commission centrale dépêchée sur place, il a été décidé de rationaliser les structures hospitalières de Marrakech et de restructurer et organiser le processus de prise en charge des personnes infectées par le Covid-19.

Ainsi, a-t-il poursuivi, l’hôpital Ibn Zohr (Mamounia), qui bénéficiera de travaux d’extension et sera entièrement équipé de canalisation d’oxygène, sera dédié uniquement aux cas suspects et au dépistage de Covid-19 alors que l’hôpital Al Antaki sera mis à niveau pour la prise en charge des cas admis en soins intensifs (premier degré).

Il sera procédé aussi à l’extension de l’hôpital Ibn Tofail alors qu’un chapiteau y sera aménagé en tant qu’hôpital de campagne où seront pris en charge les cas Covid-19, a-t-expliqué.

Un bâtiment fermé relevant de cet hôpital sera aussi mis à niveau et dédié à la prise en charge des cas de Covid-19, a-t-il ajouté.

L’hôpital Arrazi relevant du CHU Mohammed VI restera de son côté, dédié aux cas critiques, a-t-il précisé.

Par ailleurs, Ait Taleb a fait savoir qu’il sera procédé à l’extension de l’hôpital de campagne de Benguérir dont la capacité litière passera de 360 lits actuellement à 650 lits, ce qui permettra d’alléger la pression sur les hôpitaux de Marrakech.

Outre ces mesures, le ministre a souligné que des centres sanitaires de proximité seront mis à niveau afin de prendre en charge et accompagner les cas les plus exposés.

Et de noter que le secteur privé adhère pleinement aux efforts de lutte contre la pandémie, estimant que les structures hospitalières du secteur privé doivent être mises à niveau pour appuyer le secteur public et être préparées à tous les scénarios dans l’avenir.

Le ministre a tenu à cette occasion, à rendre hommage au personnel soignant et agents d’autorités et forces de sécurité pour leur mobilisation constante en dépit de la fatigue liée à « cette longue pandémie » et les risques liés à la contamination.

Ait Taleb a assuré que « la cité ocre, qui a été un modèle de gestion de la pandémie, est dotée de grandes potentialités lui permettant de contenir et enrayer la propagation du Covid-19 ».

De son côté, Kassi-Lahlou a assuré que toutes les problématiques relatives aux structures hospitalières de prise en charge des cas Covid-19 seront maitrisées et résolues afin de surmonter cette étape, indiquant que plusieurs mesures seront prises, dont le renforcement des structures hospitalières en ressources humaines, l’extension de l’hôpital Ibn Zohr et l’équipement de toutes ses chambres en canalisation d’oxygène.

L’hôpital Ibn Zohr sera aussi doté d’un générateur supplémentaire, a-t-il ajouté.