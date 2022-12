Situation hydrique: Baitas rassure

Le programme d’irrigation pour l’actuelle saison agricole se déroule dans des conditions normales malgré le retard des précipitations, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question posée lors d’un point de presse à l’occasion de la réunion, jeudi, du Conseil de gouvernement, Baitas a indiqué qu’une part provisoire d’eau a été consacrée au lancement de l’actuelle saison agricole dans l’attente de l’amélioration du stock d’eau des barrages, soulignant la difficulté du contexte marqué par un retard des pluies durant deux années successives.

Il a également fait état d’un suivi minutieux et continu de l’évolution de la situation hydrique et également de l’évaluation des superficies réservées à certaines cultures, en l’occurrence les cultures maraîchères et fourragères, car celles-ci sont importantes pour l’approvisionnement du marché national, soulignant que la subvention destinée aux équipements d’irrigation, sur une superficie de 350.000 hectares, sera reconduite jusqu’en 2027.

S’agissant des facteurs de production, le ministre délégué a mis en avant l’ensemble des mesures prises pour garantir un approvisionnement couvrant les besoins des agriculteurs. Ainsi, a-t-il dit, pour les semences d’automne, environ 1,1 million de quintaux de semences sélectionnées parmi les variétés adaptées et de haute qualité ont été fournies, ajoutant que des réseaux de distribution constitués de 400 points de vente ont été mis en place à travers le Maroc.

Baitas a, dans ce sens, précisé que le marché national sera approvisionné d’environ 650.000 tonnes d’engrais subventionnés, avec des prix inchangés.

Il a, en outre, annoncé la mise en place de nouvelles subventions au profit des agriculteurs, qui devraient atteindre 3,7 milliards de dirhams.

BB