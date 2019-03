Simulation d’accident du tramway à Casablanca

Casa Transport et RATP DEV Casablanca, respectivement maître d’ouvrage et exploitant du tramway de Casablanca, ont mené, dans la nuit de jeudi à vendredi, un exercice opérationnel de déploiement du plan d’intervention et de sécurité, en cas d’accident grave, sur la plateforme T2 entre les stations “Gare Aïn Sebaâ” et “Préfecture Aïn Sebaâ”.

Il s’agit d’une simulation d’un accident grave, en l’occurrence un accident provoquant un dommage corporel, entre un piéton et une rame, nécessitant un levage du tramway pour désincarcérer la victime. Pour les besoins de cet exercice, un mannequin est utilisé, précisent Casa Transport et RATP DEV Casablanca dans un communiqué.

L’objectif étant de tester et de roder le processus du plan d’intervention et sécurité avec les équipes d’exploitation, l’ensemble des autorités locales et la protection civile, ajoute le communiqué.

En effet, la mise en sécurité de la zone concernée, la qualité de mobilisation des moyens humains et matériels de gestion, des interfaces et la réactivité de communication sont des éléments essentiels garantissant la bonne gestion de ces situations en maintenant des conditions optimales d’exploitation et de sécurité.

Ces exercices sont réalisés régulièrement et permettent d’assurer et d’améliorer la sécurité de tous au quotidien, fait-on observer de même source.

