SIEL: Bensaid s’est entretenu avec deux hauts responsables étrangers

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu, vendredi soir à Rabat, avec la vice-ministre fédérale autrichienne des Affaires européennes et internationales, chargée de la culture, Theresa Endgen, et le ministre sénégalais de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, en marge de la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, parvenu ce samedi, les entretiens de Bensaid avec la responsable autrichienne ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines liés à la culture, à l’échange des expertises et à la coopération et l’action commune.

Les deux parties se sont mises d’accord, à cette occasion, pour l’échange des visites des responsables des deux ministères, en perspective de la mise en place d’un programme culturel conjoint entre le Maroc et l’Autriche.

D’autre part, Bensaid s’est entretenu avec son homologue sénégalais, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation participant au SIEL, ajoute le communiqué.

Lors de cette entrevue, Bensaid et Diop ont mis en exergue la profondeur des relations solides liant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, sous la conduite du roi Mohammed VI et du président Macky Sall.

Les deux ministres ont également discuté des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Sénégal dans les domaines de la culture et de la communication et de l’échange des expertises, notamment en matière de formation culturelle, ainsi que des pistes pour rendre les productions télévisées et cinématographiques marocaines accessibles au public sénégalais.

HE